Die Interessengemeinschaft Sudenburg ist ein Motor im Magdeburger Stadtteil

Was einst als loser Verbund begann, ist in Magdeburg-Sudenburg kaum wegzudenken. Seit 25 Jahren wirbt die Interessengemeinschaft für den Stadtteil.

Aktive Mitglieder wie Annette Krietsch sind während der Jubiläumsveranstaltung in der Feuerwache vom Vereinsvorsitzenden Michael Hoffmann ausgezeichnet worden.

Magdeburg - Klar, Eigenlob gehört zu einem Jubiläum dazu. Auch in Sudenburg, wo die Interessengemeinschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten eine Institution geworden ist. Mit Veranstaltungen wie dem dreitägigen Adventsmarkt (das längste Stadtteilfest zur Weihnachtszeit in der Stadt) und dem Straßenfest samt Laufveranstaltung (Sudenburglauf) mobilisiert die IG jedes Jahr aufs Neue Tausende Bewohner und Gäste.