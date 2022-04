Die längste Ehe in Magdeburg feiert Kronjuwelenhochzeit

Die Ehe von Ingeburg und Heinz Pechau in Magdeburg hat Kronjuwelenstatus: Sie sind seit 75 Jahren verheiratet.

Ingeburg und Heinz Pechau haben auf den 75. Jahrestag ihrer Hochzeit angestoßen. Am 21. September 1946 hat sich das Paar das Jawort in der Buckauer Sankt-Gertraud-Kirche gegeben.

Magdeburg - Zusammen bringen sie es auf 191 Jahre und haben beinahe ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Am Dienstag haben Ingeburg und Heinz Pechau den 75. Jahrestag ihrer Hochzeit gefeiert, ihre Ehe hat nun Kronjuwelenstatus. „Wir haben uns hier in der Siedlung im Hopfengarten kennengelernt, bei einem Kaffeeklatsch sind wir zusammengekommen“, sagt Ingeburg Pechau im Kreise der Familie, Freunde und Wegbegleiter, die sich anlässlich des besonderen Ereignisses in der Gaststätte „Fast wie Zuhause“ eingefunden haben.