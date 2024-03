Ein neues Projekt des ASZ Sudenburg in Magdeburg setzt auf den Dialog der Generationen. Weitere Lesepaten können sich melden.

Magdeburg - Bei jungen Menschen die Freude am Lesen zu wecken, ist eine essenzielle Aufgabe.

Das gemeinsame Lesen bereichert den Wortschatz der Kinder, fördert Sozialkompetenz, Konzentration und Mitgefühl, weckt Kreativität und Einfallsreichtum. Außerdem bringt es die Generationen zusammen.

Sabine Römmler und Monika Reimer engagieren sich als Lesepaten in einem neuen Projekt des Alten- und Servicezentrums (ASZ) Sudenburg der Volkssolidarität. Sie sind fortan einmal in der Woche – immer Mittwochnachmittag für eine Stunde – in der Grundschule Ottersleben zu Besuch, um mit Kindern zu lesen.

Weitere Schulen denkbar

„Wir sind Rentner und wollen die Schüler beim Lesenlernen unterstützen“, sagte Sabine Römmler. Es geht also nicht nur ums Vorlesen, sondern die Schüler sollen auf spielerische Art und Weise zum Lesen animiert werden.

Bei einem Lesefest im ASZ Sudenburg wurde gerade der Auftakt für das Projekt mit zwei Klassen der 2. Jahrgangsstufe der Ottersleber Grundschule gesetzt.

Die Grundschüler hatten sichtlich Spaß am gemeinsamen Lesen. Foto: Konstantin Kraft

„Wir haben insgesamt neun Lesepaten gefunden“, sagte Janina Schuppe, Leiterin des ASZ Sudenburg. „Es ist für uns ein wichtiger Aspekt, das generationenübergreifende Miteinander zu stärken.“

Perspektivisch könnten noch weitere Grundschulen im Einzugsgebiet einbezogen werden. „Es können sich gerne noch Menschen melden, die sich ehrenamtlich als Lesepaten engagieren möchten“, so Annika Thierbach vom ASZ.

Dies geht unter Telefonnummer 0151/42 42 83 17 oder direkt im ASZ Sudenburg in der Halberstädter Straße 115a.