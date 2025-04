Das Programm der mittelalterlichen Spielstadt in Magdeburg muss drastisch runtergefahren werden. Die Zukunft sieht düster aus. Nun soll eine tragfähige Lösung her.

Magdeburg. - Seit 1995 öffnen sich alljährlich die Türen zur Megedeborch im Kulturhistorischen Museum. Wer sie durchschreitet, tritt ein in eine längst vergangene Zeit – ins Mittelalter. Kinder und Jugendliche lernen Magdeburg so aus einem ganz anderen, einem historischen Blickwinkel, kennen. Doch die beliebte Spielstadt steht auf der Kippe. Schon in diesem Jahr ist die Megedeborch nicht mehr das, was sie mal war.