Ob Verletzung, Zeckenbiss oder Klimaanlagen-Erkältung – die Magdeburger Apothekerin Martina Kirsch hat Tipps für anstehende Urlaube und Kurztrips. Was zur guten Ausrüstung für die ganze Familie gehört und was sie kostet.

Die richtige Reiseapotheke: Was Camper und Luxus-Urlauber brauchen

In Magdeburg sind schon seit einer Woche Ferien. Egal ob Ostsee oder Safari – eine gute Reiseapotheke wappnet Urlauber für verschiedene Notfälle.

Magdeburg - Ob Camping und Wandern im Harz, Städtetrip nach Paris, eine Kreuzfahrt, All-inclusive-Urlaub in Griechenland oder mit dem Rucksack durch Südamerika – die Arten, wie Urlaub gemacht werden kann, sind divers. Gleich bleibt jedoch, dass die Reisenden sich unterwegs verletzen oder eine Krankheit einholen können. Volksstimme-Reporterin Lena Bellon sprach daher mit Martina Kirsch, Inhaberin der Rosen-Apotheke am Holzweg und selbst Reisebegeisterte, darüber, was bei einer Reiseapotheke beachtet werden muss.

Nicht jeder kann mit der gleichen Reiseapotheke in den Urlaub. Wie muss da unterschieden werden?

Grundsätzlich muss zuerst geklärt werden, wohin es gehen soll. Außerdem ist wichtig, wer verreist. Für Kinder, junge Erwachsene und Senioren beispielsweise sind unterschiedliche Dinge wichtig. Es gibt jedoch ein paar gemeinsame Nenner.

Was ist für jeden wichtig einzupacken?

Ganz klar die Dauermedikamente. Da empfehle ich immer, mehr einzupacken, als man voraussichtlich braucht – es kann immer ein Flug ausfallen. Außerdem sollten die Medikamente immer im Handgepäck sein. Wer zum Beispiel für seine Insulin-Spritzen auch eine Nadel mit in den Flieger nehmen muss, sollte sich vorher eine Bescheinigung geben lassen, damit das Zubehör an der Kontrolle nicht zum Problem wird.

Martina Kirsch zeigt eine Tasche für die Reiseapotheke. Foto: Lena Bellon

Gibt es Standards, die immer mitreisen sollten?

Ja, ein paar Dinge sollten immer dabei sein. Schmerzmittel zum Beispiel kann man immer gebrauchen, die wirken oft auch fiebersenkend. Dass man Fieber, Rückenschmerzen oder Zahnschmerzen bekommt, kann schließlich jeden treffen. Außerdem würde ich immer Wunddesinfektionsmittel und ein bisschen Verbandszeug empfehlen. Da reichen oft einfache Pflaster. Wer zu Reiseübelkeit neigt, braucht für Flug, Bus oder Schiff vielleicht noch Reisetabletten.

Was ist wichtig mitzunehmen, wenn man viel draußen ist, zum Beispiel beim Campen oder Wandern?

Sonnenschutz, Mückenspray und ein Gel, das man nutzen kann, wenn bereits gestochen wurde. Das kann aber auch wichtig sein, wenn man im Hotel Urlaub macht.

Was müssen Reisende mit Kindern besonders beachten?

Wichtig ist, dass dann der Sonnen- und Mückenschutz zum Beispiel für Kinder geeignet ist. Kinder holen sich schnell eine Erkältung, wenn sie mit nassen Haaren unterwegs sind oder die Klimaanlagen zu stark sind. Daher ist ein Erkältungsmittel praktisch. Da gibt es welche, die schnell wirken und praktisch als Saft eingenommen werden können.

Gibt es Tipps, die für besonders heiße Länder relevant sind?

Immer ein Jäckchen oder Tuch dabei haben. Oft sind dort die Klimaanlagen überall an und kühlen stark runter. Das sind wir aus Deutschland nicht so gewöhnt und wenn der Temperaturunterschied zu draußen so groß ist, sollte man sich besser etwas überziehen.

Was ist wichtig zu beachten, wenn man Europa für seinen Urlaub verlässt?

Die Standards sind da natürlich genauso wichtig. Besonders beachten sollte man jedoch, dass das Essen oft ungewohnt für den Magen und Darm ist. Im Wasser sind oft andere Bakterien. Daher immer ein Magen-Darm-Medikament dabei haben. Da ist dann wichtig zu wissen, ob man eher zu Durchfall oder Verstopfung neigt zum Beispiel und dann sollte man entsprechende Medikamente einpacken.

Wie viel Geld muss man einplanen, wenn man sich eine Basic-Reiseapotheke zulegen will?

Das kann stark variieren. Aber ich würde mindestens 50 Euro einrechnen, wenn man bei Null startet und erst mal eine Grundlage braucht.

Bevor die Reise für die Magdeburger startet – haben Sie noch einen Tipp?

Bei allem ist es wichtig, den eigenen Körper gut zu kennen. Wenn man im Alltag zu Hals- oder Kopfschmerzen neigt, dann tut man das auch im Urlaub. Was in der Hausapotheke ist, weil man es öfter braucht, kann gerne auch mit in die Reiseapotheke.