Die Roboter Arka und Putzini sind die Neuen im Ensemble

Das Theater Magdeburg hat für diese Spielzeit die Roboter Arka und Putzini engagiert. Sie spielen Nessun Dorma. Premiere ist am 16. September.

Magdeburg - Das Theater Magdeburg hat zwei neue Mitglieder im Schauspielensemble. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Menschen, sondern um zwei Roboter. Sie sind die Protagonisten in der Inszenierung „Nessun Dorma“, die am 16. September 2022 in Magdeburg Premiere feiert.