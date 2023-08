Der teilweise verrostete Schriftzug "Willkommen in Magdeburg" an der Fußgängerbrücke über den Magdeburger Ring.

Magdeburg - Wer mit dem Auto von Norden kommend auf dem Magdeburger Ring in die Stadt fährt, wird an der Fußgängerbrücke zwischen den Stadtteilen Kannenstieg und Neustädter See von dem großen, weißen Schriftzug „Willkommen in Magdeburg“ begrüßt.

Wobei, weiß ist eigentlich nur noch das „Willkommen“. Das „Magdeburg“ ist indes im Lauf der Jahre ganz schön eingerostet.

Vielleicht finden sich ja aber im Tiefbauamt ein paar Eimer Farbe, um die Begrüßung für die dank Intel künftig vielen Neu-Magdeburger wieder schön strahlen zu lassen – passend zur Zukunft der Stadt.