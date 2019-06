Ein Gaunertrio ist in Magdeburg bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Auf ihrer Fluchst verursachsten es dazu noch einen Unfall.

Magdeburg (vs) l Zwei Frauen sind am 4. Juni 2019 gegen 11.10 Uhr im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Auf ihrer anschließenden Flucht mit einem Audi passierte dazu noch ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, hat der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Großen Diesdorfer Straße beobachtete, wie zwei Frauen Kosmetikartikel entwendeten. Als sie entdeckt wurden, flohen die Täterinnen in einem Pkw Audi.

Mit Pfefferspray angegriffen

Im Auto, das in der Spielhagenstraße stand, wartete ein Mann. Kurz bevor der Ladendetektiv das Fahrzeug erreichte, fuhr der Mann direkt auf ihn zu. Der Detektiv konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite davor schützen, angefahren zu werden, so die Polizei. Beim Vorbeifahren soll eine der Personen aus dem Auto heraus auch noch Pfefferspray in die Richtung des Ladendetektivs gesprüht haben, allerdings ohne ihn zu treffen.

Als der Audi auf der Flucht die Spielhagenstraße befuhr, missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines 22-jährigen Magdeburgers, der die Spielhagenstraße in Richtung Beimsstraße befuhr. Die beiden Autos kollidierten miteinander, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Audi-Fahrer trat auf‘s Gas und flüchtet. Bei den anschließend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte das Auto allerdings nicht mehr aufgefunden werden.

Die beiden Frauen, vermutlich rumänischer Herkunft, sind zwischen 30 und 40 Jahre alt und von beleibter Figur. Der Fahrer soll ebenfalls rumänischer Herkunft sein. Bei dem Fluchtwagen handelt es sich um einen Audi A4. Das amtliche Kennzeichen beginnt mit den Buchstaben EN (Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen). Der Audi wurde durch den Unfall im vorderen rechten Bereich beschädigt. Wer Hinweise zu den Tätern sowie dem Fluchtfahrzeug geben, wird gebeten, sich unter Telefon 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.