In Magdeburg hat die Polizei drei hochwertige Rennräder sichergestellt. Der mutmaßliche Dieb ist einschlägig bekannt.

Magdeburg l Ermittlungserfolg für die Magdeburger Polizei: Bei einer Durchsuchung in der Wohnung eines 35-jährigen Magdeburgers in der Schönebecker Straße konnten die Beamten am Mittwoch drei Fahrräder sicherstellen.

Es handele sich um hochwertige Rennreder, für die der Magdeburger keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Außerdem sei der Mann der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits einschlägig bekannt, erklärte Sprecherin Heidi Winter der Volksstimme.

Die Polizei in Magdeburg sucht nun die Eigentümer der abgebildeten Rennräder. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-329 2 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.