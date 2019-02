Unbekannte Täter sind in drei Firmen in den Magdeburger Stadtteilen Beyendorf und Buckau eingebrochen.

Magdeburg l Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr wurde der Polizei die Alarmauslösung in einem Bürokomplex gemeldet. Polizeibeamte begaben sich zum Tatort im Stadtteil Buckau. Dabei wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Fensterscheibe eingeworfen hatten und sich so Zutritt verschafften. In den Räumen wurden sämtliche Büros durchsucht. Nach ersten Angaben wurde nicht entwendet.

Im Magdeburger Stadtteil Beyendorf drangen unbekannte Täter innerhalb eines Gebäudes gleich in zwei Firmen ein. Am Freitag wurde gegen 3.20 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Paketdienstes aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft hatten. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke durchwühlt und Bargeld aus Geldkassetten entwendet. Bei der Begehung des Firmengeländes stellte man dann den Einbruch in eine weitere Firma fest. Auch hier wurde die Eingangstür aufgebrochen und alles durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeitig noch unklar.

Polizeibeamte sicherten an allen Tatorten Spuren und leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.