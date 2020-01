Eine unbeaufsichtigte Jacke bot Dieben in Magdeburg eine Gelegenheit um Beute zu machen.

Magdeburg (vs) l Diebe stahlen einem 31-Jährigen Magdeburger am 9. Januar 2020 mehrere Schlüssel aus seiner Jacke. Der Mann hatte das Kleidungsstück gegen 16 Uhr an der Garderobe eines Hauses im Reinhard-Mannesmann-Weg im Magdeburger Stadtteil Ottersleben abgelegt. Als er gegen 17.45 Uhr zur Garderobe zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Schlüssel fehlten, die er in der Jacke gelassen hatte.

Die Schlüsseldiebe hatten unterdessen das auf dem Parkplatz abgestellte Auto des Magdeburgers geöffnet, aber nicht entwendet. Allerdings benutzten die Täter die Schlüssel um auch in die Wohnung des Mannes zu gelangen. Dort stahlen die Unbekannten die Zweitschlüssel von zwei weiteren Autos.

Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.