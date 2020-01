In Magdeburg wurde Stromklau betrieben. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Die eigenen Stromkosten möglichst gering halten, wollten offenbar Mieter in Magdeburg. Sie zapften ein anderes Haus an.

Magdeburg (vs) l Mieter eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg-Ottersleben sollen ohne Wissen des Vermieters ein Stromkabel zu einem Raum in einem Nebengebäude verlegt und vom Gemeinschaftszähler Strom abgezapft haben, wie bei Bauarbeiten herauskam.

Der Vermieter erstattete Anzeige. Die Tat wurde am 20. Januar 2020 bemerkt.