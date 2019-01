Die Polizei in Magdeburg sucht den Eigentümer eines Fahrrades, welches vermutlich gestohlen worden war.

Magdeburg (ag) l Sehen Polizisten einen Radfahrer, der ein zweites Rad mit sich führt, werden sie meist misstrauisch. So auch am 3. Januar 2019 in Magdeburg.

Beamte des Reviers Magdeburg wurden gegen 1.30 Uhr in der Hesekielstraße auf einen Radfahrer aufmerksam, der ein weiteres Rad dabei hatte. Sie wollten den Mann kontrollieren, doch dieser fuhr einfach in einen Hinterhof in der Schöninger Straße. Dort ließ er beide Räder in einem Gebüsch zurück und lief davon.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/546-3292 entgegengenommen.