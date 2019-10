Aus einem Gerätehaus des Neustädter Friedhofs in Magdeburg haben Unbekannte mehrere Rasenmäher und Freischneider entwendet.

Magdeburg l Das sieht nach einem gezielten Einbruch aus: Mindestens vier Rasenmäher und zwei Freischneider haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Gerätehaus auf dem Neustädter Friedhof in Magdeburg entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 8. Oktober 2019. Der Friedhof befindet sich an der Lübecker Straße.

Die Unbekannten hebelten ein Seitenfenster zum Gerätehaus - ein ehemaliger Blumenladen - auf, um an die Beute zu gelangen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.