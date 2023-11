Steigende Schülerzahlen erhöhen zugleich den Bedarf an Betreuungsplätzen in einer Grundschule in Magdeburg. Ein Erweiterungsneubau soll Abhilfe schaffen. Der Stadtrat ist nun gefragt.

Magdeburg - Der Süden von Magdeburg entwickelt sich.

An mehrere Stellen in Sudenburg entstehen neue Wohnungen. So etwa im „Klinke-Viertel“ an der Halberstädter Straße, im „Bergquartier“ in der Bergstraße oder in den „Zichorienhöfen“ im Lemsdorfer Weg.

Ein Motor dürfte die geplante Ansiedlung von Intel im Industriegebiet Eulenberg sein, die Tausende Mitarbeiter samt Familien nach Magdeburg bringen soll.

Mit dem Bevölkerungswachstum wächst zugleich die Nachfrage nach Schulplätzen. Die Grundschule Sudenburg in der Braunschweiger Straße soll künftig bis zu einer Fünfzügigkeit aufwachsen. Damit würde die Schülerzahl von derzeit 316 auf 409 im Schuljahr2024/25 ansteigen.

Vor diesem Hintergrund gibt es auch akuten Handlungsbedarf bei der Hortbetreuung. Bisherige Räume würden fortan für den Unterricht benötigt. Gleichzeitig erhöht sich mit dem prognostizierten Schülerzuwachs der Bedarf nach Hortbetreuungsplätzen auf 370.

Neubau auf westlichem Schulhof

Um diesen Mehrbedarf abfangen zu können, plant die Landeshauptstadt Magdeburg einen Erweiterungsneubau für den Hort der Grundschule Sudenburg. Gut 2,2 Millionen Euro sollen investiert werden.

Die Verwaltung hat dazu eine aktuelle Drucksache veröffentlicht, die bei der Sitzung des Stadtrats am 7. Dezember zum finalen Beschluss kommen soll. Der Hortneubau soll solitär stehend auf dem Schulhof errichtet werden.

So könnte der Neubau einmal aussehen. Visualisierung: Stadt Magdeburg

Das eingeschossige Gebäude mit einer maximalen Ausdehnung von circa 31,5 Meter in der Länge und 15,3 Meter in der Breite soll die Form eines Winkels aufweisen. Dadurch soll der Eingriff in den Baumbestand so gering als möglich gehalten werden.

Zum alten Rektorengebäude soll ein Abstand von etwa acht Metern gewahrt werden. Hintergrund ist der geplante Verkauf des Rektorengebäudes mitsamt einem kleinen Teil des Schulhofs, wie es aus dem Rathaus heißt.

Strom vom eigenen Dach

Der Hortneubau soll so positioniert werden, „dass er gemeinsam mit dem südlichen Gebäudeabschluss vom Schulgebäude und dem angrenzenden Latrinengebäude den vorhandenen Schulhof neu einfasst“.

An der Nord- und Ostseite des Neubaus ist eine als hinterlüftete Fassade mit mineralischer Wärmedämmung und Faserzementplatten geplant. An der West- und Südseite wird auf ein Wärmedämmverbundsystem gesetzt.

Im Inneren des Gebäudes sind drei Horträume plus Sanitäranlagen und nötige Technik- und Nebenräume vorgesehen. Die Horträume sollen mit bodentiefen Fenstertüren ausgestattet werden, die viel Licht hereinlassen. Die Eingeschossigkeit gewährleistet einen barrierefreien Zugang.

Das Dach des Hortneubaus soll begrünt werden. Außerdem soll dort eine Photovoltaikanlage installiert werden, die Strom für die Schule liefert. Die PV-Anlage kostet rund 113.000 Euro. Für die Dachbegrünung werden knapp 23.000 Euro kalkuliert. Beheizt wird der Neubau künftig über die schuleigene Pelletheizung.

Gut 2,2 Millionen Euro soll der Erweiterungsneubau insgesamt kosten. Das sind gut 800.000 Euro mehr als eine Grobkostenschätzung aus 2022 angegeben hatte.

Als Grund für das Kostenplus verweist die Stadt auf steigende Baupreise und Tariferhöhungen sowie die PV-Anlage und Dachbegrünung. Vorbehaltlich einer Zustimmung im Stadtrat soll sodann die Genehmigungsplanung erstellt werden. Baustart könnte im Jahr 2025 sein.