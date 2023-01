Wo feiern in Magdeburg die Clubs am Wochenende? Die Volksstimme hat Tipps für einige angesagte Locations zusammengestellt.

In Magdeburg gibt es am Wochenende vom 27. bis 29. Januar 2023 ein umfangreiches Programm.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bietet sich den Partygängern am letzten Wochenende im Januar 2023 in den Magdeburger Clubs. Hier eine Auswahl.

Factory: Unter dem Titel „Project Magdeburg“ beginnt am Freitag um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 eine Party. Um daran teilzunehmen, muss man sich online auf die Gästeliste setzen. Gespielt werden Lieblingslieder der Besucher.

Boys’n’Beats: Eine Havana Club Night steht am Freitag ab 23 Uhr auf dem Programm des Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Am Sonnabend ab 23 Uhr ist dann DJ Holger Pink mit Hits aus den 80ern, 90ern, den Disco- und Partyklassikern und den Hits von heute zu Gast.

Buttergasse: Die Classic Ladies Night beginnt am Freitag um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. DJ Sebastian Schikor spielt House, Dance und Charts. Die Ü25 Tanznacht mit DJ Manuel Baccano bietet am Sonnabend die gleichen Musikrichtungen.

Down Town Club: Eine Party „Pushing P“ verspricht der Down Town Club im Breiten Weg 227 am Freitag. Musik gibt es von DJ Peppermind. Ebenfalls ab 23 Uhr steht am Sonnabend die Down Town Club Night mit DJ Toni Winter auf dem Programm.

Prinzzclub: Einen „Spaß Friday“ verspricht DJ Ron am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Gespielt werden Hip-Hop, Bass, Trap, Future und Deutschrap. Am Sonnabend ist ab 23 Uhr eine Party unter dem Titel „90’s & 2000er Kids“ angesagt. DJ Seth spielt Feelgood-Pop aus jener Zeit.

Café Treibgut: Eine Après-Ski-Party wird am Sonnabend ab 17 Uhr im Festzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 gefeiert. Für die Musik sorgt DJ Andy.

Ellen Noir: House, Trance und Techno der 90er und 2000er sind am Sonnabend ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 angesagt. DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard versetzen die Partygäste zurück in die Zeiten von Faithless, Marusha, Moby und Paul van Dyk.

Festung Mark: Bei der 80er Jahre Party in der Festung Mark im Hohepfortewall legt am Sonnabend ab 22 Uhr DJ Alex Ninow auf dem einen Floor auf. Auf dem anderen ist DJ Boris mit der Schlagerparty am Start.

Kunstkantine: In der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 ist am Sonnabend ab 22 Uhr das Lovekantinchen angesagt. Unter anderem spielen Knuffig, Chaos Katy, Ninsn, Elizen the Emperor, Winzig und Love Foundation, Bloom sowie Seth van Rinsum und Jule.Rainbow Basslines, House und Dark Disco.

Insel der Jugend: Xenia Beliayeva, Fabiano Kinzley und Statler stehen am Sonnabend ab 23 Uhr an den Reglern auf der Insel der Jugend in Magdeburg. Der Titel der Party lautet „Control“.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag öffnet um Mitternacht der Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 unter dem Titel „Spaetfolgen: 15+2 Jahre Klub Elektrik“. Bis zum Sonntag, 15 Uhr, läuft die Musik.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.