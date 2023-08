Am Freiwilligentag bietet die Stadt engagierten Magdeburgern verschiedene Mitmach-Aktionen an, mit denen sie gemeinsam einen ganzen Tag lang etwas Gutes tun können.

Diese Mitmach-Aktionen werden am Freiwilligentag in Magdeburg angeboten

Im September können Magdeburger am Frewilligentag wieder gemeinsam Gutes schaffen. Auch im Garten des Vereins Barriereloses Umfeld wird wieder zu Schaufel und Harke gegriffen.

Magdeburg (vs) - Ob Gartenpflege, Handwerken, im Heim aushelfen oder Spielaktionen: Der 18. Magdeburger Freiwilligentag findet am 16. September statt und bietet wieder eine gute Möglichkeit, gemeinsam einen Tag lang etwas Gutes zu tun. Auch in den westlichen Stadtteilen sind verschiedene Mitmachaktionen geplant:

Das Alten- und Service-Zentrum Olvenstedt im Bruno-Beye-Ring 3 plant von 10 bis 12 Uhr für die Abc-Kinder der Patenkita „Valentin“ bunte Brücken-Trolle zu nähen. Freiwillige mit Talent zum Nähen sind hier laut Veranstalter herzlich willkommen.

Von Gartenarbeit über Stofftiere für Kinder nähen: Am Magdeburger Freiwilligentag ist Vieles möglich

Das Altenpflegeheim Olvenstedt in der Johannes-Göderitz-Straße 83 möchte von 10 bis 11.30 Uhr mit den Bewohnern durch den Bördegarten spazieren. Gesucht werden Freiwillige mit Empathie und Armkraft zum Schieben eines Rollstuhls.

Wer lieber werkeln und Unkraut jäten möchte, ist im Garten des Vereins Barriereloses Umfeld in der Diesdorfer Wuhne 84 genau richtig. Hier wird von 10 bis 15 Uhr der Garten gepflegt.

Einen Überblick über alle Mitmachaktionen zum Freiwilligentag gibt es in der Engagement-App „freiwillig in Magdeburg“ oder im Internet unter www.freiwillig-in-magdeburg.de.