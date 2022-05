Dieser Mann will den Bahnhof Neustadt in Magdeburg vor dem Verfall retten

Seit Jahren ist der Bahnhof Neustadt in Magdeburg ein Schandfleck. Nun gibt es einen neuen Eigentümer, der ernsthafte Sanierungsabsichten für das historische Empfangsgebäude hat.

Der Bahnhof Neustadt in Magdeburg hat einen neuen Eigentümer.

Magdeburg - „Eine Schande für die Stadt“, nennt Oberbürgermeister Lutz Trümper den Neustädter Bahnhof. Heruntergekommen ist das Gebäude nach mehr als einem Jahrzehnt der Untätigkeit. Immer wieder hatte er sich in der Vergangenheit persönlich bemüht, um eine Lösung zu finden. Dass es nun einen neuen Eigentümer gibt, der das historische Empfangsgebäude in Alte Neustadt tatsächlich sanieren will, freut das Stadtoberhaupt entsprechend. „Das wäre wirklich toll, wenn das jetzt klappt“, erklärt er auf Nachfrage.