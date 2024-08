Magdeburg - Chancen zu erkennen und sie zu nutzen, das gehört zum Leben von Ronny Walch. Der Steuerberater und Geschäftsführender Partner von „Walch & Partner mbB“ ist mit Leib und Seele Magdeburger.

Hier in der Elbestadt ist er verwurzelt. Hier hat er seine Kanzlei aufgebaut. Hier ist er stolz darauf, was sich seit der Wende getan hat. Und hier ist er sicher, sagt der Unternehmer, „dass die positive Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist“.

Ronny Walch (Walch & Partner Beratungsgesellschaft GmbH) zum Thema Transformation. (Video: Pro M Magdeburg)

Erstmal weg, dann zurück

Ronny Walch muss es wissen, kennt seine Heimatstadt aus dem Effeff, hat über den Tellerrand geschaut und Transformationen „live“ miterlebt. Sie waren turbulent, die Jahrzehnte nach dem Mauerfall und seine Kindheit geprägt von dem Wandel, der sich in Magdeburg nach und nach vollzog.

Verpasste Chancen, genutzte Chancen: Der heutige erfolgreiche Unternehmer hat beobachtet, bewertet und eigene Erfahrungen gesammelt. Nach dem Studium suchte der junge Mann, der so gut mit Zahlen und Daten umgehen konnte, den Weg in die weite Welt der Konzerne und Banken. Er packte seine Koffer, verließ Magdeburg und fand in Frankfurt am Main, was er gesucht hatte: eine Herausforderung.

Mit seiner Spezialisierung auf die Steuerlehre war der Magdeburger ein gefragter Mann. Er setzte sich durch, arbeitete viel – und wollte noch mehr. Ronny Walch nutzte weiter seine Chancen, arbeitete in der Versicherungsbranche und studierte parallel.

Pluspunkte für Magdeburg

„Leicht war das nicht“, erinnert sich der Geschäftsmann. Dass es sich gelohnt hat, zeigten damals seine zwei Master-Abschlüsse in BWL und Jura sowie seine Zulassung als Steuerberater – und heute ein Blick auf seine Steuerberatungskanzlei. Dass sie damals in Magdeburg begonnen wurde, hat mit der Liebe und Verwurzlung zu tun. Bei der Überlegung, wo sie eine Familie gründen wollen, sammelten Ronny Walch und seine Frau die Pluspunkte, die für Magdeburg sprachen. Ein dickes Plus sei die dynamische Entwicklung gewesen, erinnert sich der Steuerberater.

Er nutzte den Schwung und münzte ihn für seinen eigenen beruflichen Erfolg um – hob seine Firma aus der Taufe, setzte auf innovative Konzepte, wirkte als Netzwerker. Nach zwei Jahren war sein Team auf sieben Mitarbeiter angewachsen, und der Kurs stand auf positive Fortschreibung. Digitalisierung hat er schon frühzeitig praktisch angewendet, unter anderem mit einer „Datenwolke“ und dem Vorteil, dass das inzwischen 25-köpfige Team von jedem Ort sicher auf die Daten dort zugreifen kann. Viel Papier sucht man vergebens.

Markt erweitert sich

Digitalisierung frühzeitig zu erkennen, steckt in seiner DNA, sagt der Geschäftsmann. Fast im selben Atemzug spricht er von seiner Heimatstadt und bescheinigt ihr „großes Potenzial“. Blickt er in die Zukunft, sieht Ronny Walch viel Magdeburg-Bezug. „Als Familie haben wir hier beste Voraussetzungen“, sagt er. Beruflich sieht er einen Markt, „der sich noch stark erweitern wird“. Sein Engagement beschränkt sich indes nicht nur auf seinen Beruf. Der Unternehmer ist auch in der lokalen Bildungslandschaft aktiv, ermutigt junge Menschen, ihre Talente zu entfalten. Als Antwort auf den Fachkräftemangel gründete er im Jahr 2022 sein eigenes Bildungsinstitut für Ausbildung von Steuerfachangestellten.

Potenzial nutzen

Er glaubt fest daran, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist und setzt sich dafür ein, dass jeder die Möglichkeit erhalten sollte, das volle Potenzial auszuschöpfen. So wie er es bisher selbst getan hat. In einer Stadt voller Chancen.