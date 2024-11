Eine fünf Meter hohe Skulptur hat in Magdeburg-Buckau einen neuen Standplatz gefunden. Was die Künstlerin mit dem Werk ausdrücken will.

Magdeburg - Zwei Hände halten einen Baum. Sie halten ihn nicht nur, sondern heben ihn empor, als ob er das Wertvollste überhaupt sei. Es ist kein gewöhnlicher Baum, der da präsentiert wird, sondern ein Symbol für das Leben.

Das ganze Kunstwerk mit dem Titel „Das Leben ist heilig“ feiert dieses. „Wir Menschen wissen manchmal gar nicht zu schätzen, dass wir leben dürfen“, sagt die Künstlerin Munic, die das Monument geschaffen hat.

Mit der fünf Meter hohen Skulptur will sie uns alle daran erinnern wie wunderbar, wie unbezahlbar es ist, am Leben zu sein.

Schwierige Standortsuche

Das tonnenschwere Kunstwerk mit Stahl-Unterbau und hölzerner Verkleidung war 2021 fertiggestellt worden. Zunächst stand es im Hohepfortepark an der Festung Mark. Doch dort konnte es nicht dauerhaft bleiben. Es folgte eine schwierige Standortsuche.

Die Künstlerin Munic aus Magdeburg. Foto: Konstantin Kraft

Nunmehr ist Munic in Buckau fündig geworden. Auf einem unbebauten Grundstück in der Weststraße/Ecke Gnadauer Straße wird die Skulptur nun für die nächsten vier Jahre ihren Standplatz haben, so die Künstlerin. Sie hat dazu eine Vereinbarung mit dem Privateigentümer geschlossen, kümmert sich um die Pflege des Rasens. Das Werk passe gut in den Stadtteil, meint Munic. „In Buckau ist Kunst sehr präsent.“