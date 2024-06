Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin. - In Berlin haben sich auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 190 beispielhafte Projekte vor 12.000 Gästen im Park am Schloss Bellevue präsentiert – darunter vier aus Sachsen-Anhalt mit einem aus Magdeburg. Mit dabei waren die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes mit dem Grünen Band, das Bundesumweltamt, die Gartenakademie Sachsen-Anhalt mit Sitz in Gardelegen sowie ein gemeinsames Vorhaben der Wobau, der MWG und der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg.