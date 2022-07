Digitale Befragung: Magdeburgs Gästen auf der Spur

Mit einer digitalen Gästebefragung will Magdeburgs Tourismusmanager jetzt mehr für die Besucher der Stadt erfahren. Die Befragung soll über QR-Codes laufen.

Magdeburg - Mit einer neuen Gästebefragung will Magdeburgs Tourismusmanager mehr über die Besucher der Stadt erfahren. Woher kommen sie? Wie lange bleiben sie? Was gefällt ihnen, was nicht? Die Befragung soll digital laufen. Und einen ersten Test gibt es bereits.