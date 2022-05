Digitale Welten in einem Magdeburger Seniorenheim

In Senioreneinrichtungen hat die digitale Welt längst Einzug gehalten. Das betrifft auch das Leben der Bewohner. Der Besuch im Hermann-Beims-Haus der Awo in Magdeburg zeigt die Möglichkeiten.

Klara Piontek und Marianne Galgan leben im Hermann-Beims-Haus der Awo im Neuen Sülzeweg in Magdeburg. Wenn sie sich im Foyer des Hauses treffen, dann nehmen sie auch gern einmal an dem großen Bildschirm Platz. An diesem Touch screen liefern sich die beiden dann immer wieder Duelle im virtuellen „Mensch ärgere dich nicht“. Im Angebot sind auch weitere Spiele und – wenn es die Internetverbindung zulässt – der Zugang zu Online-Zeitungsangeboten wie dem der Volksstimme.

Magdeburg - Klar, in den gemeinsam genutzten Räumen des Hermann-Beims-Hauses der Awo am Neuen Sülzeweg in Magdeburg stehen in den Schränken bis heute Brettspiele, die auch immer einmal wieder gern genutzt werden. Das Leben hat sich gewandelt. Zur Realität sind virtuelle Welten hinzugekommen – und an diesen möchten auch die älteren Menschen teilhaben.