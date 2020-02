Die zwei Magdeburger Markus Rothkötter und Finn Süberkrub stellen ihren klappbaren Fahrradanhänger in der Prosieben-Show "Das Ding des Jahres" vor. Die Sendung wird immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Foto: ProSieben/Willi Weber

Mit einem faltbaren Fahrradanhänger wollen zwei junge Erfinder aus Magdeburg in der TV-Show "Das Ding des Jahres" 100.000 Euro gewinnen.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Finn Süberkrub (23) und Markus Rothkötter (24) aus Magdeburg wollen es wissen: Was taugt ihre Erfindung - der Trenux? Den zusammenklappbaren Anhänger fürs Fahrrad stellen sie einem Expertenteam in der Prosieben-TV-Show "Das Ding des Jahres" vor. Diese wird am 26. Februar 2020 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Das Expertenteam besteht aus Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, die Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie Rewe-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog. In der Show präsentieren zehn Erfinder ind fünf Duellen ihre "Dinge". Die Experten nehmen die Erfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe und testen sie. Dann stimmt das Studio-Publikum ab. Am Ende gewinnt ein Erfinder 100.000 Euro.

Der Fahrradanhänger der Magdeburger Erfinder kann bis zu 40 Kilogramm transportieren und lässt sich innerhalb weniger Sekunden zum Gepäckträger zusammenklappen. Ob das wirklich funktioniert, werden die Promis testen. Der Verkaufspreis für die Erfindung liegt bei 500 Euro.