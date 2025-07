Selbstverwirklichung zum Nulltarif: Burg geht in der Schartauer Straße neue Wege, um den Leerstand zu bekämpfen. Gleichzeitig bietet sich jetzt Menschen mit einer Geschäftsidee eine wohlmöglich einmalige Chance.

Riesen-Chance für Mutige: Eigene Geschäftsidee jetzt kostenlos mit eigenem Laden in der Schartauer Straße testen

Blick auf das Ladengeschäft in der Schartauer Straße 27 in Burg, für das ein Nutzer gesucht wird. Ihm wird der Einzug mit einer Übernahme der Miete schmackhaft gemacht.

Burg. - Mitten in der Hauptgeschäftsstraße gelegen, ordentlich groß - und dazu für einige Monate mietfrei zu haben. Klingt utopisch? Ist in Burg jetzt aber möglich. Und zwar direkt in der Schartauer Straße.