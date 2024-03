Ordnung im Straßenverkehr Diskussion um den "Anzeigenhauptmeister": Wer in Magdeburg Falschparker anzeigen darf

Als selbsternannter „Anzeigenhauptmeister“ reist ein junger Mann aus Sachsen-Anhalt durch Deutschland und zeigt Falschparker an - auch in Magdeburg ist er ab und an aktiv. Doch ist das in der Landeshauptstadt überhaupt erlaubt?