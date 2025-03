Ronni Krug steht als Beigeordneter nach einer fragwürdigen Mail weiter in der Kritik. Was ist der aktuelle Stand?

Ronni Krug ist Beigeordneter für Personal, Bürgerservice und Ordnung in der Stadtverwaltung.

Magdeburg. - Für Empörung hat im Januar im Zusammenhang mit dem „Wiehnachtmärt“ der Schweizer Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall eine E-Mail vom Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug gesorgt. In der Nachricht hatte der Beigeordnete Mitarbeiter aufgefordert, „möglichst kreativ zu prüfen, ob wir vor dem Hintergrund Sicherheitskonzept und/oder Brandschutz noch Möglichkeiten haben, diesen Weihnachtsmarkt zu untersagen oder mit härteren Auflagen zu versehen“. Die Vermutung steht im Raum, dass auf diesem Wege die Interessen des Magdeburger Weihnachtsmarkts auf und am Alten Markt geschützt werden sollten. Dieser wird von der Weihnachtsmarktgesellschaft organisiert, in der die Landeshauptstadt Hauptgesellschafter ist.