Magdeburg - Der German Design Award zählt zu den angesehensten Auszeichnungen in Deutschland. Er würdigt – finanziert durch die Bewerber und Preisträger – Leistungen im Bereich Design. Die internationale Jury hat in diesem Jahr drei Projekte der Magdeburger Agentur „genese“ mit Sitz in der Hegelstraße ausgezeichnet.

Die Kampagne „Starker Tourismus“ für die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt erhielt das Prädikat „Winner“ in der Kategorie „Integrated Campaigns and Advertising“. Ebenfalls mit dem Prädikat „Winner“ ausgezeichnet wurden der Relaunch der Mobilitätsmarke „Mein Takt“ der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt in der Kategorie „Corporate Identity“ sowie der Relaunch des zugehörigen Kundenmagazins „nah klar“ in der Kategorie „Editorial“. Geschäftsführer Andreas Georgi erklärt: „Die drei Awards mit dem Prädikat ,Winner‘ sind das Sahnehäubchen für Mut und Mühe.“

Mit diesen Projekten konnten die Magdeburger beim German Design Award punkten

Echt gastfreundlich: Die multimediale, modular aufgebaute Kampagne für die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt hebt die Stärken des Tourismus in Sachsen-Anhalt hervor, steigert die Akzeptanz und lädt zur Online-Beteiligung ein.

Einmaliger Taktwechsel: Der Relaunch der Mobilitätsmarke „Mein Takt“ der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt verbessert die Markenarchitektur, optimiert das Erscheinungsbild und transportiert die Marke durch kanalgerecht aufbereitete Kampagnenmotive online und offline.

Der Relaunch der Mobilitätsmarke „Mein Takt“ wurde ausgezeichnet. Grafik: genese

Klarer Imagetransporteur: Das Kundenmagazin „nah klar“ der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt, dreimal im Jahr erscheinend, vermittelt spannend und kontrovers Mobilität und Marke, erfüllt die Landesdirektive zur Barrierearmut und öffnet online relevante Kontexte.

Auch das Kundenmagazin „nah klar“ ist ein „Winner“. Grafik: genese

Die genese Werbeagentur berät und betreut Kunden beim Marken- und Imageaufbau. Mit 30 festangestellten Beschäftigten arbeitet genese für Unternehmen, Ministerien und andere Einrichtungen aus verschiedenen Branchen und Regionen in Deutschland. Die Fachgebiete der Agentur umfassen Ministerien, Nahverkehr, Energie, Wirtschaft, Tourismus und Kultur. Auch in den Vorjahren hatte sich das Unternehmen erfolgreich um Titel beim German Design Award beworben. So berichtete die Volksstimme im Jahr 2021 über die erfolgreichen Projekte.

Im vergangenen Jahr hatte es „Gold“ gab es für eine vollumfängliche Kampagne für regional erzeugte Lebensmittel in Sachsen gegeben. Ein „Winner“ war für die Jury die „Mehrwert“-Initiative rund um ein Konjunkturprogramm im Freistaat Sachsen. Zwei Arbeiten für das Land Sachsen-Anhalt zum Slogan „Echt schön“ erhielten damals das Prädikat „Special Mention“.