Die Magdeburger Grundschule, in die Tom und Bill Kaulitz gingen, wurde geschlossen. Die Mutter der Tokio-Hotel-Twillinge erinnert sich an die turbulente Zeit . Was sie zu erzählen hat.

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, Jahrgang 1989, besuchten bis zur dritten Klasse die jüngst geschlossene Grundschule an der Schmeilstraße in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Die Magdeburger Grundschule in der Schmeilstraße ist Geschichte. Sie wurde geschlossen Was bleibt, sind Erinnerungen. Die Mutter von Bill und Tom Kaulitz denkt an ihre Schulzeit zurück. Sie wie auch ihr Vater und die Zwillinge drückten dort die Schulbank. Was sie zu erzählen hat.