Kinder, Bildung und Schule Warum Lehrer der Magdeburger Grundschule „Schmeilstraße“ an ihre körperlichen und seelischen Grenzen stoßen

Während andernorts die Freude über die Sommerferien groß ist, ist die Stimmung an einer Magdeburger Grundschule „Schmeilstraße“ betrübt. Lehrer sind körperlich und seelisch am Ende ihrer Kräfte. Warum das so ist.