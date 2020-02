Einbrecher nahmen am Sonntagabend diverse Spirituosen und Zigarettenschachteln aus einem Magdeburger Supermarkt (hier ein Symbolbild) mit. Foto: Martin Rieß

Drei Unbekannte sind am Sonntagabend in einen Supermarkt in Magdeburg-Stadtfeld eingebrochen.

Magdeburg l Betroffen war nach Auskunft von Polizeisprecherin Heidi Winter am Sonntagabend ein Supermarkt im Bereich Olvenstedter Straße in Stadtfeld-Ost in Magdeburg. Nach ersten Erkenntnissen verschaffen sich drei Männer gegen 21.20 Uhr durch Aufbrechen einer Schiebetür Zutritt zu dem Supermarkt. Im Anschluss sollen die Täter mit einem dunklen Pwk geflüchtet sein. Die Polizei stellte fest, dass diverse Zigarettenschachteln und Spirituosen entwendet wurden. Außerdem hatten die Einbrecher Regale beschädigt. Eine genaue Schadensauflistung liegt derzeitig noch nicht vor, erklärte Heidi Winter. Mitarbeiter der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort, die derzeit ausgewertet werden. Die Überprüfung der vorhandenen Videoaufzeichnungen stünde noch aus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, hieß es am Montagvormittag.

Von

Schlagwörter zum Thema: Kriminalität | Polizeidirektion Nord | Magdeburg | Stadtfeld Ost | Stadtfeld West |