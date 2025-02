In Magdeburg wurde erneut ein Kunstwerk offenbar durch Metalldiebe beschädigt. Die Skulptur war bereits im Vorjahr das Ziel unbekannter Täter - damals noch ohne Erfolg.

Dreiste Metalldiebe in Magdeburg: Kunstwerk wird zum zweiten Mal Ziel

Die Skulptur von Lazare Carnot in Magdeburg wurde erneut das Ziel von Metalldieben.

Magdeburg - „Ja, das müssen wir leider bestätigen.“ Mit diesen Worten informiert Rathaussprecher Michael Reif über einen erneuten Fall von Metalldiebstahl an einem Kunstwerk in Magdeburg. Volksstimme-Leser Sascha Schmiedecke war das Fehlen eines Teils der Skulptur für Lazare Carnot am Mittwochmorgen bei einer Runde durch den Nordpark aufgefallen. „Beim letzten Mal war es noch da“, erklärt er.