Magdeburg - Im Dezember 2024 hat der Verein „Otto pflanzt!“ zusammen mit vielen Helfern auf einem Privatgrundstück in Salbke, unweit des Wasserturms, insgesamt 55 Obstbäume und 125 Beerensträucher gepflanzt. Nun mussten die Eigentümer bei einem Besuch auf der Grünfläche mit Erschrecken feststellen: Dort wurden 19 Obstbäume und 23 Sträucher gestohlen. „Wir sind schockiert von dem Diebstahl“, sagt Felix Bosdorf von „Otto pflanzt!“. Die Schadensummer belaufe sich etwa auf 5.000 Euro.

So einen Vorfall hätte es in der Geschichte des Vereins bisher nicht gegeben. „Das ist moralisch natürlich verwerflich, aber auch total unnötig. Wer Bäume bei sich auf der Fläche haben will, kann uns für eine Pflanzung ansprechen“, sagt er. Für eine solche Aktion habe er kein Verständnis. Es stehe jetzt bereits fest, dass die Bäume im Herbst nachgepflanzt werden. Es jetzt zu tun sei nicht gut für die Bäume.

Projekte des Magdeburger Vereins sind in Gefahr

„Mit der Pflanzung wollten wir nicht nur der Familie helfen, sondern zukünftig auch gemeinsam mit der Grundschule in Salbke und Jugendgruppen Projekte auf der Streuobstwiese durchführen. Es ist so traurig, dass dieses soziale Projekt nun vorerst zerstört wurde“, schreibt der Verein auf ihrer Internetseite. Auf ihrem Instagram-Kanal rufen sie zu Hinweisen auf.

Die Eigentümerin der Fläche habe Strafanzeige erstattet. Das bestätigt Polizeisprecher Kevin Shaikh auf Nachfrage. Am Dienstag gegen 16 Uhr sei die Polizei vor Ort auf der Streuobstwiese am Kuhanger gewesen. Die Ermittlungen werden eingeleitet. Wann und wo es in Magdeburg ähnliche Diebstähle gab, blieb zunächst unbeantwortet. In ganz Deutschland wird jedoch ein ähnlicher Diebstahl aktuell zum Problem. Ob Apfelplantage oder Weingut – vermehrt wird kiloweise Obst gestohlen.

So rüsten sich Obstbauern gegen Diebe

Bauern in Sachsen-Anhalt rüsten sich daher bereits seit vergangenem Sommer mit hohen Zäunen oder Hochstammbäume, dessen Früchte nicht so leicht zu erreichen sind.

„Dieser Diebstahl macht mich traurig und irritiert mich. Warum zerstören Menschen mutwillig Dinge, die durch fleißige Hände entstanden sind, um Gutes zu tun?“, schreibt die Eigentümerin der Fläche. Um diesen „dreisten Diebstahl“ nicht wieder zu erleben, würden sie sich im Verein nun überlegen, wie sie ihre Bäume und Sträucher davor schützen könnten.