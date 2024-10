Zwangsversteigerung von Ex-Schrottimmobilie DRK kauft ehemalige Mühle in Magdeburg: Das soll entstehen

Bei der Zwangsversteigerung des Grundstücks an der Poststraße 15 erwirbt der DRK-Regionalverband die Fläche in Magdeburg-Olvenstedt. Es gibt bereits eine konkrete Idee, was dort entstehen soll.