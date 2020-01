In Magdeburg fanden Polizisten in einer Wohnung mehrere Cannabispflanzen sowie Drogen bei einer Durchsuchung. Symbolfoto: dpa

In einer Magdeburger Wohnung entdecken Polizisten eine Marihuana-Plantage. Die Freundin des Mannes gab den Beamten den Tipp.

Magdeburg l Ein Einsatz der Magdeburger Polizei nahm am 19. Januar 2020 eine unerwartete Wendung. Die Beamten waren gegen 21 Uhr von einer Frau wegen eines Vorfalls von häuslicher Gewalt in den Magdeburger Stadtteil Olvenstedt gerufen wurden. Die Frau gab an, ihr Freund hätte sie geschlagen. Bei der Vernehmung sagte die Frau, ihr Freund würde in der Wohnung Drogen anbauen.

Auf Nachfrage der Polizeibeamten, ob er einer freiwilligen Durchsuchung zustimme, gewährte der 23-jährige Magdeburger den Ermittlern Zutritt zu der Wohnung. Dort fanden die Beamten in mehreren Gewächszellen einige bereits abgeerntete Pflanzen. Es wurden zudem 26 Gramm Cannabis in der Wohnung sichergestellt. Ob der Mann den Anbau zur Deckung seines Eigenbedarfs betreibe oder gewerblich mit den Drogen handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei diverse Aufzuchtgeräte, wie Beleuchtungs- und Belüftungsanlagen sowie Gewächszellen sicher. Außerdem wurden zu Ermittlungszwecken Handys und Laptops des bisher nicht polizeibekannten Mannes beschlagnahmt.