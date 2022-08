Hitzestress Dürre in Magdeburg: Bäume werfen vorzeitig ihre Blätter ab

Anwohner in Magdeburg-Buckau sind besorgt um die grüne Mitte in ihrem Stadtteil. In einem Labyrinth stehen dort 168 Platanen. Was der Stadtgartenbetrieb zum Zustand der Bäume sagt.