Dürre und Trockenheit: Magdebbruger versorgen junge Bäume mit Wasser

Ein Aktionstag in Magdeburg soll Baumpatenschaften anschieben. Initiiert wurde er in Neu-Olvenstedt.

Bei einem Aktionstag in Madeburg wurden in Neu-Olvenstedt und Nordwest junge Bäume mit Wasser versorgt.

Magdeburg - Zwar hat es am 8.9.2022 in Magdeburg kräftig geregnet. Doch das wird das Wasserdefizit im Boden, das in den vergangenen trockenen Monaten entstanden ist, noch lange nicht ausgleichen.