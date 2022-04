Einweihung Edithagymnasium in Magdeburg feiert neue und sanierte Schulbauten

Feierlaune im Edithagymnasium in Magdeburg: Am Schulstandort im Lorenzweg wurde offiziell der im Schulbetrieb längst vollzogene Neustart in frisch sanierten Gebäuden samt neuem Anbau gefeiert.