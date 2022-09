Ehemalige Schule in Magdeburg wechselt Besitzer

Die ehemalige Brunnenstieg-Schule in Neu-Olvenstedt verfällt zusehends. Mittlerweile soll das Gebäude erneut den Besitzer gewechselt haben.

Magdeburg - „Hier lässt sich was draus machen!“, titelte ein Immobilienmaklerbüro aus Berlin auf seiner Internetseite und auf der Social-Media-Plattform Twitter. Zum Verkauf steht die ehemalige Brunnenstieg-Schule in der St.-Josef-Straße. Das wirft Fragen auf in Olvenstedt.