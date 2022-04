Ehemalige Schule lockt in Magdeburg Vandalen an

Magdeburg - Spricht man Alexandra Franke, Geschäftsführerin der Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung (AQB), auf die Vorkommnisse an, verschärft sich ihr Ton. Die Olvenstedter Ausgabestelle der Tafel wurde eine Zeit lang fast täglich von Unbekannten ins Visier genommen. „Unser Überbau wurde mit Messern angeschlitzt und diverse Sachen wie schwere Rollwagen, die wegen ihres Gewichts nur von vier Personen angehoben werden können, vom Gelände entwendet“, nennt Alexandra Franke Beispiele. In Anbetracht des Zwecks der Tafel, die zur Versorgung von Bedürftigen eingerichtet ist und im Jahr 2020 in Neu-Olvenstedt über 15.000 Lebensmittelkörbchen ausgegeben hat (bis Ende August waren es in diesem Jahr über 10.800), ist das Unverständnis über jeden einzelnen Vorfall groß.