Seniorentreff in Magdeburg-Nordwest auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern

Jeden Dienstag findet ab 14 Uhr der Spiele- und Skatnachmittag im Offenen Treff in Magdeburg-Nordwest statt. Für den Treff gibt es Ideen für künftige generationsübergreifende Angebote.

Magdeburg - Nach den Jahren, die durch Absagen wegen der Corona-Pandemie geprägt waren, kommt auch langsam wieder Leben in den Offenen Treff im Stadtteil Nordwest. Der Seniorentreff im Magdeburger Westen wurde 2017 vom Verein für Sporttherapie und Behindertensport (VSB) 1980 übernommen. Im Gebäude an der Hugo-Junkers-Allee finden in der Regel vormittags Sportkurse statt. Nachmittags ist dann Platz für andere Aktivitäten.