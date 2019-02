In Magdeburg schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Eigenheimes ein und gelangten so ins Haus. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

Geld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Magdeburger Einfamilienhaus entwendet. Ein Zeuge sah zwei Männer.

Magdeburg (ag) l Zwei Männer hat die Polizei in Magdeburg nach einem Zeugenhinweis überprüft. Sie könnten in Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus stehen, der kurz zuvor begangen worden war. Sicher ist das aber noch nicht, da bei den Männern kein Diebesgut gefunden wurde.

Zum Fall: Unbekannte hatten am 3. Februar 2019 zwischen 16.15 und 18.35 Uhr die Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Eigenheimes im Ochtmersleber Weg eingeschlagen. Sie drangen in das Haus ein, durchsuchten mehrere Schränke und nahmen schließlich Bargeld und Schmuck mit. Später wurden auch am Gartentor Hebelspuren entdeckt.

Ein Zeuge bemerkte gegen 18.45 Uhr in Tatortnähe zwei dunkel gekleidete Männer. Sie hatten Rucksäcke dabei. Er rief die Polizei.

Kurz darauf wurden diese Männer von der Polizei in der Zerrennerstraße angetroffen. Die Identität wurde geprüft. Ob die Männer in Bezug zur Tat stehen, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, teilte die Polizei mit.