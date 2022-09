Ein Kunst-Transport nach Magdeburg in Zeiten des Ukraine-Kriegs

Es ist eine einmalige Gelegenheit: Bekannte Künstler der Kiewer Schule haben ihre Werke für eine Ausstellung in Magdeburg zur Verfügung gestellt. Die Bilder dieser Künstler sind oft auf Ausstellungen mit internationalem Renommee zu sehen.

Tatyana Nindel (r.) und Viktoria Veil bei den Vorbereitungen der neuen Ausstellung in der Galerie Fabra Ars. Das Gemälde auf diesem Foto stammt von Vladyslav Shereshevskyi. Er gilt als einer der zehn erfolgreichsten ukrainischen Künstler.

Magdeburg - „Eigentlich tue nicht ich ihnen einen Gefallen, sondern sie mir“, sagt Galeristin Tatyana Nindel. Selbst aus der Ukraine stammend, verfolgt sie die Nachrichten aus den Kriegsgebieten täglich mit. Und sie möchte aus der Ferne ihren Beitrag leisten. Sie hat daher ukrainische Künstler eingeladen, ihre Bilder in der Galerie Fabra Ars zu präsentieren. Die Idee stammt von der Magdeburger Künstlerin Viktoria Veil. Sie kommt ebenfalls aus der Ukraine und ist Mitbegründerin der Künstlergruppe „BeZhe-Art“. Zu ihr gehören mutige Künstler, die vor etwa 30 Jahren das Konzept der freien Kunst zu leben begannen. Sie besetzten eine damals leerstehende Jugendstilvilla in Kiew, lebten dort wie in einer Kommune zusammen, hielten zusammen während der Perestroika, die für die Kunstschaffenden nicht einfach war, erinnert sich Viktoria Veil.