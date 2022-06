Ein weiteres Element für die Magdeburger Lichterwelt ist in Ottersleben für 2023 geplant

Die Lichterwelt soll in dem Magdeburger Stadtteil weiter wachsen - und die Grundschüler dürfen mitentscheiden.

Magdeburg - Im Jahr 2022 gab es den Otter, in diesem Jahr ist die Ottersleber Lichterwelt um mehrere kleine Elemente wie Kugeln erweitert worden. Im nächsten Jahr soll wieder ein größeres Element gekauft werden. Dass es sich lohnt und von den Menschen angenommen wird, zeigte die Eröffnung der Ottersleber Lichterwelt. Obwohl werktags, fanden sich am 24. November am späten Nachmittag zahlreich die Ottersleber auf dem Eichplatz ein. Und unter vielen „Ohs“ und „Ahs“ wurde die Lichterwelt kurz nach 17 Uhr eingeschaltet und applaudiert.