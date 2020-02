Unbekannte haben in Magdeburg Automaten aufgebrochen. Die Beute: Geld, Süßigkeiten und Getränke.

Magdeburg (vs) l Am Morgen des 3. Februar 2020 wurde der Diebstahl aus mehreren Automaten in einem Magdeburger Bürogebäude in der Halberstädter Straße festgestellt. Eine Mitarbeiterin des Gebäudes bemerkte, dass unbekannte Täter zwei Automaten aufgebrochen hatten und meldete es der Polizei.

Die Täter hatten sich Zutritt zum Gebäude verschafft und einen Getränke- sowie Süßigkeitenautomaten aufgebrochen. Aus dem Süßwarenautomaten entwendeten die Täter eine Geldkassette samt einer bislang unbekannten Menge Bargeld.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, die derzeit ausgewertet werden. Des Weiteren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.