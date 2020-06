Dank eines Zeugen hat die Polizei in Magdeburg einen jungen Einbrecher gefasst.

Magdeburg l Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Neustädter Feld sitzt ein krimineller 22-Jähriger jetzt in Haft. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, versuchte der Täter in der Nacht zu Freitag, 12. Juni 2020, zunächst in das Einfamilienhaus einzubrechen. Er habe versucht, ein Fenster im Keller einzuschlagen. Das misslang allerdings.

Im Anschluss brach der 22-Jährige einen Schuppen neben dem Haus auf und entwendet ein Fahrrad. Als der Täter flüchten wollte, wurde er von einem aufmerksamen Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Sonnabend, 13. Juni 2020, erließ die diensthabende Richterin am Amtsgerichts Magdeburg Haftbefehl gegen den 22-jährigen Magdeburger, teilte die Polizeisprecherin mit.