Für einen Einbruch in Magdeburg nutzten Diebe ein Baugerüst. Sie stiegen dann über den Balkon ein.

Magdeburg l In der Magdeburger Leibnizstaße sind unbekannte Täter über ein Baugerüst und einen Balkon in eine Wohnung eingestiegen. Betroffen war in der Nacht zum 2. August 2019 eine 39-jährige Magdeburgerin, die am Donnerstag gegen 22 Uhr die Wohnung verlassen hatte und um 2.25 Uhr den Einbruch bemerkte. Die Täter hatten alle Räume und Behältnisse durchsucht. Sie entwendeten zwei Musikboxen sowie eine Geldkassette mit Bargeld im untern vierstelligen Bereich. Nach erfolgter Spurensuche und –sicherung durch die Kriminaltechnik ermittelt nun die Kriminalpolizei. Das Gerüst an dem Haus ist wegen Bauarbeiten angebracht.