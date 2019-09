Unbekannte sind in Magdeburg in ein Einkaufszentrum eingedrungen. Sie entwendeten E-Zigaretten.

Magdeburg l Zwischen dem 7. und 9. Seprember 2019 sind unbekannte Täter in ein Einkaufszentrum in der Magdeburger Neustadt eingedrungen. Nach polizeiangaben verschafften sich bislang unbekannten Täter durch ein Fenster Zutritt zu einem Geschäft des Einkaufszentrums. Aus einer Vitrine des Verkaufsraums nahmen die Einbrecher mehrere E-Zigaretten sowie Zubehör mit. Außerdem wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. Die Kriminaltechnik des Polizeireviers Magdeburg sicherte Spuren am Tatort, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden, teilte die Polizei mit.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden geben sich unter Telefon 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.