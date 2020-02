Bei einem Einbruch in einen Magdeburger Baumarkt, stahlen die Täter mehrere Rasenmäher. Symbolfoto: Gina Sanders

Unbekannte Täter sind in einen Baumarkt in Magdeburg eingebrochen. Sie erbeuteten mehrere Rasenmäher.

Magdeburg (vs) l Am 6. Februar 2020 brachen unbekannte Täter gegen zwei Uhr morgens in einen Baumarkt im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ein.

Der Sicherheitsdienst bemerkte den Einbruch und meldete diesen der Polizei. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufbrechen eines Fensters in die Geschäftsräume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten mehrere Rasenmähroboter.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Diese werden zurzeit ausgewertet. Des Weiteren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.