Über die Fenster drangen Unbekannte in Magdeburg in zwei Einfamilienhäuser ein. Symbolfoto: Gina Sanders

Zwei Einfamilienhäuser in Magdeburg sind Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Magdeburg (ag) l Münzen und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Magdeburg mitgenommen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 27. Januar 2019 in der Blumenberger Straße.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in das Haus. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen.

In einem zweiten Fall drangen Unbekannte mitten am Tage in das Haus einer 80-jährigen Magdeburgerin im Stadtteil Lemsdorf ein. Hier hebelten die Täter das verschlossene Terrassenfenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck, Geld und Silberbesteck entwendet. Diese Tat ereignete sich zwischen 9 und 18.30 Uhr.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.